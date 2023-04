Cum se scot petele de rodie de pe haine. Trucurile simple pentru a elimina urmele

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu știi cum sa scapi de furnici, iar soluțiile din comerț par sa nu fie eficiente, trebuie sa știi ca exista cateva soluții naturale care alunga insectele. De aceea, poți apela la cateva trucuri simple care te ajuta sa iți menții casa curata.

- Rutele culturale, create printr-un program european inițiat in 1987 din dorința de a pune in evidența obiective de patrimoniu cu valoare artistica, istorica și culturala care sa contribuie la dezvoltarea turismului, au inceput sa fie promovate și in Romania, in incercarea de a promova unele destinații…

- Cea mai simpla metoda de a scoate petele de suc de fructeImediat ce observați ca v-ați patat cu suc de fructe, amestecați 3 lingurițe de bicarbonat cu o lingura de apa, pana se formeaza o pasta groasa. Pasta ar trebui bine intinsa deasupra petei, pana o acopera complet. Lasați amestecul sa acționeze…

- Kievul și-a exprimat furia dupa ce rușii au finalizat demolarea fostului teatru din Mariupol. Ministerul ucrainean al Apararii a publicat o inregistrare video cu un exacvator care acționeaza printre ruinele și molozul ramase dupa daramarea cladirii.

- Cei care doresc sa-și faca un abonament la Bazinul de inot din Bacau o vor putea face, de acum, online. Totodata, din contul de client se vor putea face programari/reprogramari ale ședințelor achiziționate pe abonament și se vor putea vedea facturile emise pentru fiecare achiziție. „Ești nerabdator…

- Cu toate ca in prezent sunt foarte multe produse pe piața pentru curațenie, cele mai bune soluții raman tot cele pe care le ai la indemana in casa. Exista un ingredient care inlatura petele de calcar și mirosurile neplacute din vasul de toaleta.

- Femeile au adorat, dintotdeauna, sa fie cochete, aranjate și dichisite, apeland la tot felul de trucuri de machiaj, mai strident sau mai discret, pentru a-și scoate in evidența trasaturile faciale. Demachierea, insa, reprezinta un pas neplacut pentru urmașele Evei. Iata cateva trucuri geniale care iți…