Cum se schimbă piața auto. Dieselul și benzina pierd teren, pe fondul avansului înmatriculării de mașini electrice și hibride Cota mașinilor diesel pe piața mașinilor noi din UE a scazut la 20%, cu 10 puncte procentuale mai puțin decat situația de acum un an, arata datele ACEA. Același procent a fost piedut și de mașinile pe benzina, de la 52% din piața, la 42%. In acest context, hibridele au aproape 27% din piața, iar mașinile pur-electrice au ajuns la 7,5%. Cota de piața a dieselului a coborat ajuns in T2 la doar 20,4%, fața de 29,4% acum un an. Concret s-au vandut in Uniune 1,16 milioane de mașini pe motorina in șase luni, cu 100.000 mai puțin decat anul trecut. In Romania, au fost inmatriculate 9.000, scadere de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

