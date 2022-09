Coalitia de guvernare a cazut de acord sa schimbe modul de calcul al facturilor la energia electrica, dupa ce numeroși romani s-au trezit ca au de achitat sume uriase. Noile amendamente includ și bolnavii cu aparatura medicala, serviciile publice și lacașurile de cult. Ce prevad noile amendamente b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, in […] The post Cum se schimba modul de calcul al facturilor la energia electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .