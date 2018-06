Cum sĒ scapi de pĒrul lĒsat de animale prin casĒ DacE ave:i animale de companie "ti:i sigur cE cel mai enervant lucru este acela cE in fiecare col:i"or al casei trebuie sE fie mEcat un fir de pEr de la cE:elul sau pisica voastrE. Binein:eles ca a:i renun:at definitiv sE purta:i haine negre sau inchise la culoare prin casE pentru cE pErul se va observa imedat. Cei de la kudika.ro ne dau cateva sfaturi legate de modul in care putem scEpa de pErul enervant de animale. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

