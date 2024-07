Cum se scaldă persoanele juridice în lacurile din București? Amenzi prevăzute pentru entitățile juridice Recent, a devenit cunoscut faptul ca scaldatul in lacurile din București constituie contravenție, fiind sancționata cu amenzi cuprinse intre 100 și 200 lei pentru persoane fizice și intre 1000 și 2500 lei pentru persoane juridice. Aceasta reglementare a starnit nedumeriri și dezbateri cu privire la aplicabilitatea sancțiunilor. In special, intrebarea care a generat discuții este: […] The post Cum se scalda persoanele juridice in lacurile din București? Amenzi prevazute pentru entitațile juridice appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

