- Monica Gabor și-a gasit liniștea deplina alaturi de cunoscutul milionar Mr. Pink, iar acum ca familia ei este completa, fiind alaturi de Irina, dar și de fiul iubitului sau, fosta soție a lui Irinel Columbeanu se poate simți de-a dreptul implinita.

- Guvernul a aprobat, in baza unei hotarari de guvern, normele privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la Palatul Victoria. „S-a aprobat hotararea guvernului privind modificarea si completarea…

- Generalul Nicolae-Ionel Ciuca este noul prim-ministru interimar al Romaniei, dupa ce Ludovic Orban a demisionat din fruntea Guvernului. In luna octombrie a anului in curs Ciuca și-a completat declarația de avere pentru a candida la alegerile parlamentare. Potrivit documentulu i, el deține jumatate dintr-un…

- La a doua aparitie pe sticla in aceasta campanie electorala, tot mai pricopsitul si mai vopsitul general Gabriel Oprea, un Mos Teaca reincarnat in secolul XXI, s-a facut iar de rasul curcilor. Dupa ce a contestat vehement ca ar fi analfabet, Oprea s-a laudat ca a fost ofiter de cariera si ca, dupa absolvirea…

- Transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei va fi asigurat de Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sambata, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat, astazi, la Spitalul Militar ‘Regina Astrid’ din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).…

- Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital, celebreaza in acest an 25 de ani de la redeschidere. Instituția bursei de valori a fost restabilita in anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacții. In prima ședința au fost realizate 45 de tranzacții,…

- Doua noi avioane de vanatoare au intrat in dotarea armatei romane. Aeronavele au ajuns deja in baza aeriana de la Borcea. Cea de-a treia și cea de-a patra aeronava F-16 Fighting Falcon – din noul lot de cinci care vor intra in dotarea Forțelor Aeriene Romane – au sosit vineri, 30 octombrie, din Portugalia,…