Stiri pe aceeasi tema

- Preturile griului pe pietele internationale au scazut marți pentru a treia zi consecutiv. In acelasi timp, cotatiile petrolului oscileaza. Pretul griului tranzactionat pe bursa de marfuri de la Chicago a inceput saptamina in scadere cu 2%. Exporturile de cereale din Ucraina si Rusia continua, iar acesta…

- Prețul carburanților a sarit de 7 lei pe litru dupa mai multe majorari consecutive de la finalul lunii iulie. Analiștii pieței spun ca Rusia și Arabia Saudita au redus considerabil producția ca sa creasca artificial prețul mondial al petrolului.

- Comisia, numita Comitetul Ministerial Comun de Monitorizare, poate solicita o reuniune completa a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a aliatilor condusi de Rusia, cunoscuti ca OPEC+, daca se justifica. Preturile petrolului au crescut cu mai mult de 14% in iulie, comparativ cu iunie,…

- Presedintele ucrainean a declarat ca spera ca in toamna acestui an sa poata fi organizat un "summit de pace" care sa puna capat razboiului pornit de Rusia contra tarii sale si a estimat ca discutiile care se vor desfasura saptamana aceasta in Arabia Saudita.

- Prețul carburanților ar putea inregistra noi creșteri. Sau cel puțin acesta este cel mai sumbru scenariu avand in vedere Cotațiile petrolului. Conform Reuters, la finalul acestei saptamani, returile petrolului au urcat. Cel al titeiului Brent a depașit 84 de dolari pe baril pentru prima data din aprilie.…

- In cadrul exercițiului de stabilire a prețurilor maximale de comercializare a carburanților de tip standard, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta o continua creștere a cotațiilor internaționale Platts la benzina și motorina. Conform Reuters, reducerea furnizarilor de petrol…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,21 dolari, sau cu 1,6%, la 77,73 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,23 dolari, sau cu 1,7%, la 73,03 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au incheiat ziua la cele mai ridicate niveluri din 24 mai,…

- Arabia Saudita a declarat luni ca isi va extinde reducerea voluntara a productiei de 1 milion de barili pe zi (bpd) pana in august, in timp ce Rusia si Algeria s-au oferit voluntar sa-si reduca productia si nivelurile exporturilor din august cu 500.000 bpd, respectiv 20.000 bpd. Daca masurile vor fi…