- Inainte de meciul cu Farul (luni, 20:00), Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre croatul Marko Dugandzic. Atacantul de 28 de ani, cedat la inceputul sezonului de CFR Cluj la Rapid, a reușit un hat-trick in meciul cu Sepsi (3-0), ajungand la 12 goluri in 21 de partide. ...

- Marko Dugandzic (28 de ani), autorul unui hat-trick in Rapid - Sepsi OSK 3-0, primul din cariera lui, s-a prezentat la flash-interviuri dupa meciul din Giulești. Dugandzic este omul momentului. A inscris 3 goluri contra lui Sepsi, intre minutele 4 și 19, și a adus 3 puncte prețioase pentru Rapid. Croatul…

- Gicu Grozav a decis ca este momentul perfect pentru a se bucura de o ieșire in oraș cu partenera lui de viața, Sorina, motiv pentru care cei doi au mers la un mall din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in ipostaze…

- Sergiu Hanca a fost surprins, in urma cu puțin timp, chiar de catre PAPARAZZII SpyNews.ro, intr-o ipostaza de urmat. Fotbalistul de la CS Universitatea Craiova a fost vazut, intr-un centru comercial din Capitala. Și nu a fost singur in oraș. Jucatorul și-a petrecut timpul liber in compania mezinei din…

- Dupa spectaculoasa calificare in sferturile de finala ale LEN Euro Cup, CSM Oradea a disputat doua meciuri in Capitala, in compania echipelor Rapid și Hello Sport București, incheiate cu victorii la scoruri concludente.

- Descoperire halucinanta facuta de polițiștii din Capitala, intr-un centru comercial din Sectorul 4. In timpul perchezițiilor, au gasit produse contrafacute ascunse dupa un perete fals. Oamenii legii și-au dat seama de modul de operare al comercianților dupa ce au intrat in magazin și s-au trezit intr-un…

- Ce face Cabral atunci cand are timp liber? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe prezentatorul TV alaturi de un prieten in oraș, insa soțul Andreei Ibacka nu parea deloc liniștit. Iata cum a decurs intalnirea celor doi!