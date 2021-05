Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnîi este "mai mult sau mai puțin recuperat" dupa o greva a foamei de 24 de zile, au declarat joi, 20 mai, autoritațile penitenciare ruse, care au dat prima veste despre adversar dupa aproape trei saptamâni, relateaza Le Figaro, potrivit Rador."Sanatatea sa…

- Opozantul Aleksei Navalnii si-a revenit, 'mai mult sau mai putin', dupa greva foamei si are posibilitatea sa comunice cu familia sa, a declarat joi seful Serviciului penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalasnikov, transmite Reuters, conform AGERPRES. Navalnii, cel mai marcant critic din Rusia…

- Opozantul Aleksei Navalnii si-a revenit, 'mai mult sau mai putin', dupa greva foamei si are posibilitatea sa comunice cu familia sa, a declarat joi seful Serviciului penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalasnikov, transmite Reuters. Navalnii, cel mai marcant critic din Rusia…

- Șeful Serviciului penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalasnikov, a declarat ca opozantul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, si-a revenit „mai mult sau mai putin” dupa greva foamei, terminata dupa mai bine de trei saptamani, pe 23 aprilie, potrivit Agerpres . „Pot spune ca si-a recuperat mai…

- Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnii in august 2020, la Omsk, in Siberia, dupa ce opozantul rus s-a simtit foarte rau la bordul unui avion, dovedindu-se ulterior ca a fost otravit, este dat disparut, a anuntat politia, potrivit agenției Reuters, conform News.ro . Politia…

- Opozantul rus Alexei Navalnîi, aflat în închisoare pentru executarea unei sentințe de doi ani și 8 luni, și-a facut joi prima apariție publica dupa anunțul privind ieșirea din greva foamei, informeaza Reuters. Opozantul lui Vladimir Putin, în vârsta de 44 de ani,…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia penitenciara numarul doi de la Pokrov, la 100 de kilometri de Moscova, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei. „Intru in greva foamei, pentru a cere aplicarea legii si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma vada”, anunta, intr-un mesaj…

- Autoritatile penitenciare ruse au aparat joi modul in care este tratat Aleksei Navalnii, respingand criticile formulate de opozantul rus, aflat in greva foamei, potrivit caruia el nu primeste in inchisoare ingrijirea medicala de care are nevoie si este privat de somn, transmite Reuters. Navalnii, unul…