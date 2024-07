Cum se recoltau cerealele în Moldova cu 74 de ani în urmă Agenția Naționala a Arhivelor a prezentat o serie de noi fotografii de arhiva care arata procesul de recoltare a culturilor cerealiere in raionul Criuleni, cu aproape trei sferturi de secol in urma. Fotografiile au fost realizate in anul 1950. Din ele putem vedea procesul de recoltare manuala a cerealelor cu coasa, ceea ce este rar in zilele noastre. Coasa era, desigur, folosita de barb Citeste articolul mai departe pe noi.md…

