Cum se razbuna un politist pe o invatatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist in varsta de 31 de ani din judetul Dolj este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a lovit cu masina o femeie de 38 de ani care traversa prin loc nepermis si fara sa se asigure, iar in urma impactului aceasta a murit. Politistul se afla in afara orelor de program in momentul producerii…

- Un politist in varsta de 31 de ani din judetul Dolj este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a lovit cu masina o femeie de 38 de ani care traversa prin loc nepermis si fara sa se asigure, iar in urma impactului aceasta a murit. Politistul se afla in afara orelor de program in momentul producerii…

- Oana Cuzino (46 de ani) este definita probabil cel mai bine de cuvantul “consecvența”. Asta explica și succesul constant al emisiunii “Ce se intampla, doctore?” pe care o face de 15 ani, dar și relația frumoasa și calda cu fiica ei adolescenta, Naomi (15 ani). Draga Oana, acum trei ani ne povesteai…

- Este vorba despre o femeie in varsta de 58 de ani care locuiește in Galșa. Aceasta l-a sesizat pe polițist, in 7 mai, ca intenționeaza sa-și incheie socotelile cu viața. Polițistul a incercat sa afle date despre femeie: cum se numește, unde locuiește insa aceasta a refuzat sa mai vorbeasca. Omul…

- Doua fetite, in varsta de 11, respectiv 12 ani au intrat in apa dar nu au mai reusit sa iasa. Autoritatile au intervenit prompt si le-au scos la timp din apa. Acestea se aflau in soc hipotermic si au fost transportate de urgenta la Spitalul Sf. Maria din Iasi. Teodor Buculei, in varsta de 22 […] The…

- In general, 8 martie e prilej de promovare a femeilor vizibile, celebre, femei importante – medici, profesori, manageri, femei de succes. 8 martie, insa, este și ziua femeilor pe care nu le cunoaște decat familia ori cel mult vecinii, și a femeilor care robotesc anonime in posturi și funcții prea puțin…

- Directia de Sanatate Publica Galati a primit confirmarea unui nou caz de gripa in judetul nostru. Este vorba despre o femeie in varsta de 56 de ani. Aceasta este internata la Spitalul de Boli Infectioase Galati. "A fost confirmat al 19-lea caz de gripa sezoniera in judetul Galati, in acest sezon rece.…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in…