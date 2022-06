Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul bulgar Kalina Konstantinova, a anunțat luni noapte, intr-un mesaj video, ca refugiatii de razboi din Ucraina urmeaza sa fie mutati din hotelurile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre in centre de primire, inainte de inceputul sezonului estival, informeaza DPA și Agerpres . „Bulgaria…

- De cativa ani, Sunny Beach, din Bulgaria, a devenit una dintre cele mai preferate statiuni ale turistilor din Romania și nu numai. Este locul unde poți manca bine și cheltui puțini bani, spun reprezentanții hotelurilor. Din pacate, hotelierii vin cu vești proaste pentru cei care și-au propus sa-și petreaca…

- Europenii din țarile mai pro-ruse, cum sunt Bulgaria și Slovacia, incep sa adopte o atitudine tot mai ostila fața de refugiații din Ucraina, dupa un val de simpatie aratat la izbucnirea crizei.

- Primirea pe care cetațenii din Europa Centrala și de Est au aratat-o prima data refugiaților ucraineni se diminueaza incet-incet, in special in țarile mai pro-ruse, cum ar fi Slovacia și Bulgaria, unde „privilegiile” refugiaților sunt criticate, iar acum se fac comparații cu criza refugiaților din 2015.…

- Parlamentul Bulgariei a votat miercuri repararea echipamentului militar greu al Ucrainei, așa cum a cerut președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in ciuda tensiunilor interne. In acest fel, Bulgaria și-a sporit rolul in razboiul din Ucraina, de partea Kievului, dar fara a trimite armament armatei…

- Refugiatii ucraineni au putut participa la Catedrala Mitropolitana din Iasi, la Slujba de Inviere, oficiata in limba slavona bisericeasca, asa cum se slujeste in Ucraina. De altfel, in premiera, Lumina Sfanta adusa de la Ierusalim a fost trimisa din Romania si in Republica Moldova si Ucraina. (Rador/…