- • Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas: Poporul palestinian are dreptul sa se apere • Peste 250 de palestinieni au fost ucisi in Gaza in atacuri israeliene • SUA si Israelul au discutat „aprofundat” despre necesitatea unui ajutor militar • MAE: 346 de cetateni romani si straini au fost…

- Opt sute de ținte Hamas au fost lovite in Gaza, sute de luptatori Hamas fiind uciși, a anunțat un purtator de cuvant al armatei israeliene, potrivit Reuters. Alte zeci de persoane au fost capturate, a adaugat purtatorul de cuvant, scrie Mediafax.Peste 600 de persoane au fost ucise in Israel de cand…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.

- Dupa ce gruparea terorista Hamas din Fasia Gaza a declansat un razboi in Israel, la nici 24 de ore gruparea Hezbollah, o grupare considerata a fi mult mai puternica decat Hamas, cu sediul in Liban, a intrat in razboi cu Israel.

- Autoritațile israeliene au confirmat ca cel puțin 300 de persoane au fost ucise, peste 1.590 au fost ranite și alte zeci au fost capturate intr-o ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas in sudul și centrul Israelului

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…

- Ce este Hamas? Hamas, sau Miscarea de Rezistenta Islamica, a fost fondata in 1987, in timpul primei Intifada sau revolte palestiniene. Este sustinuta de Iranul siit si impartaseste ideologia islamista a Fratiei Musulmane, care a fost infiintata in Egipt in anii 1920. Hamas conduce Fasia Gaza din 2007,…

- Adunarile publice, precum meciurile si concertele, au fost anulate, iar oamenii sunt sfatuiti sa ramana in case. Un roman care locuieste la cateva zeci de kilometri de Fasia Gaza a povestit pentru Libertatea cum a trait ziua in care gruparea Hamas a atacat Israelul. „O sa fie o mare varsare de sange”,…