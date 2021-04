Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles saptamana viitoare pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si pentru discutii cu oficialitati ale Uniunii Europene, a anuntat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters. La reuniunea ministeriala…

- BUCUREȘTI, 19 mart – Sputnik. Comisia Europeana a prezentat ieri proiectul „Certificatului verde digital”, care va contine date despre vaccinarea anti-Covid-19, despre rezultate negative la teste pentru depistarea coronavirusului sau despre prezenta anticorpilor dupa vindecarea de Covid-19. …

- Avans al economiei romanești Foto Agerpres Economia României a înregistrat un avans de 4,8% în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu cel precedent, fiind cea mai puternica crestere a Produsului Intern Brut înregistrata de o tara membra a Uniunii Europene în…

- Societatea contemporana afișeaza doua fețe diametral opuse. Una a huzurului și a risipei și alta a saraciei și a foametei. Datele statistice confirma aceasta teorie. Potrivit comparecamp.com/food-waste-statistics, la nivel mondial exista anual o risipa de alimente de 1,3 miliarde de tone. Practic, aproximativ…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca Romania discuta cu Comisia Europeana posibilitatea de a produce unul dintre vaccinurile anti-Covid la Institutul Cantacuzino. Intrebat de ziariști daca Romania a demarat discuții pentru a cumpara vaccinul produs de Rusia sau de China, Florin Cițu a raspuns:…

- Beijingul va trimite Siriei un ajutor de 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat joi Ambasada Chinei de la Damasc, potrivit Reuters. Nu exista detalii despre momentul in care va fi trimis ajutorul si nici despre tipul de vaccin care va fi oferit, a spus ofiterul de presa Guan…

- Popularul actor și jurat de la ”Romanii au talent” susține ca a avut o forma ușoara, cu puține simptome și nu se grabește sa se vaccineze deocamdata. ”In primul rand, nu am comorbiditati. In al doilea rand, ma simt in forma, deci las locul altora care au mai mare nevoie decat mine de acest vaccin. In…

- Avertismentul Centrului European al Bolilor vine dupa ce infectarile cresc alarmant in mai multe țari europene, in paralel cu inceperea campaniei de vaccinare. Specialiștii spun ca nu este momentul relaxarii, pentru ca cele trei mutații ale coronavirusului, alaturi de varianta originala reprezinta un…