- Sportivul Nicolae Onica a obtinut, sambata, medalia de aur la aruncat si la total, la categoria 94 de kilograme, si s-a clasat pe locul doi la smuls, in cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.Onica a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului cu o performanta de 210 kg la…

- Creația lor le-a asigurat medalia de aur și premiul special al juriului la Salonul Internațional al Cercetarii de la Cluj. Parizerul bio are gust precum mezelul cu care au crescut atația romani, dar nu conține aditivi periculoși. „Este un produs reformulat, un produs din care s-a scos cel mai contestat…

- Managerul tehnic al echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, ca jucatorul formatiei FCSB, Dragos Nedelcu, este cel mai bun mijlocas central din Romania. Pana acum, Nedelcu a strans 30 de meciuri si a reusit sa inscrie un gol si sa ofere o pasa decisiva la FCSB, insa nu a facut…

- Procesul in care este judecat Nikolas Cruz continua in Statele Unite. Criminalul care a ucis 17 persoane intr-o scoala din Florida. Cu toate ca dovezile sunt incontestabile, avocatii inculpatului incearca sa evite ca Nikolas Cruz sa fie pedepsit conform vointei procurorilor.

- Reynaers Aluminium, grup belgian activ pe segmentul solutiilor de aluminiu pentru sectorul de constructii, estimeaza o majorare cu aproximativ 10% a cifrei de afaceri pentru 2018 in Romania, dupa un avans de 15% in 2017, la aproximativ 7 milioane euro. Compania se asteapta ca segmentul rezidential…

- Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficantii de droguri, incalzind cu acest argument multimea la o intalnire electorala. Presedintele a dat exemple ca model tari: Singapore, China, dar si Filipine. Tari ca acestea, a explicat el, au mai putine probleme cu dependenta de droguri, fiindca aplica…

- Dan Petrescu l-a umilit pe Dumitru Stangaciu și a batjocorit memoria lui Didi Prodan. ”Bursucul”, caracter dificil. Dan Petrescu, cel care recent a implinit varsta de 50 de ani, este cunoscut ca un personaj vulcanic, cu un caracter dificil. Pana și colaboratorii cei mai apropiați lucreaza cu manuși…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…