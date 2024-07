Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii vin sambata cu mai multe recomandari pentru turiști, avand in vedere ca si la munte urmeaza cateva zile cu temperaturi extreme. „Urmeaza cateva zile de canicula, inclusiv in zona montana. Va sfatuim sa evitați, in aceste zile, traseele montane lungi și solicitante, sa va hidratați foarte…

- In Bucuresti, valul de caldura va persista. Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 38...39 de grade.La munte, vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea,…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat ca și azi va fi o zi caniculara, cu temperaturi extrem de ridicate in sudul țarii și in vest. Mai mult, aceștia avertizeaza ca vremea se va incalzi și mai mult sambata, devenind local caniculara, cu un disconfort termic ridicat in…

- Meteorologii aduc vești bune la final de saptamina. Potrivit Serviciului Hidro-meteorologic de stat Week-endul vine cu vești frumoase, in sfirșit ploile contenesc, iar vremea devine confortabila și calda. Vintul va sufla din nord-vest slab la moderat, doar simbata pe timp de zi cu unele intensificari.…

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene extreme, valabil duminica, in intervalul 12.00-23.00, in 12 județe din nord-estul țarii. In aceste zone, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, fiind așteptate vijelii, caderi de grindina și averse torențiale.Astfel, conform Administrației Naționale…

- Dupa ce un sofer a fost surprins, noaptea trecuta, cu aparatul radar de catre agentii de politie in statiunea Mamaia, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta a trecut la calcule, pentru stabilirea contraventiei."171 km h viteza de deplasare ndash; 60 km h limita de viteza 2.475 lei minus la…

- Vremea va fi rece in cea mai mare parte a țarii, deși temperaturile incep sa creasca ușor. Episodul de vreme rea continua pana la mijlocul saptamanii viitoare. Conform meteorologilor, se vor inregistra ploi in cea mai mare parte a regiunilor, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge.Sambata,…