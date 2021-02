Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Bacau solicita primarului Lucian Stanciu-Viziteu sa urgenteze plata burselor școlare, din suma disponibila ramasa in urma contului de execuție bugetara aprobat in ședinta de Consiliu Local din 28 ianuarie 2021. Dupa 10 ani in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica organizeaza anul acesta cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor Participarii Publice și anunța deschiderea perioadei de inscrieri: 21 ianuarie – 24 februarie. Cetatenii, grupurile civice si organizatiile din Bucuresti si din tara care au intervenit,…

- In Romania profesorii caștiga cu pana la o treime mai puțin, in medie, fața de angajații cu studii superioare din mediul privat, potrivit unei analize publicate pe site-ul specializat Euridyce , al Comisiei Europene, facuta pe baza datelor Eurostat și a celui mai recent raport despre salarizarea cadrelor…

- Femeile cu mobilitate redusa din Chisinau, Cahul, Edinet, Hincesti si Ungheni pot beneficia de servicii medicale ginecologice de calitate. La Centrele de Sanatate din aceste raioane și la Centrul de Sanatate a Reproducerii și Genetica Medicala din Chișinau, au fost instalate fotolii ginecologice adaptate…

- Daca sunteți un entuziast regalist serios care a visat intotdeauna la un loc de munca la Palatul Buckingham, atunci aveți noroc. Acum este șansa de a lucra pentru regina Elisabeta, intrucat familia regala angajeaza un nou asistent personal (AP) in biroul secretarului privat de la Palatul Buckingham.…

- Primaria Brașov a lansat o noua licitație pentru actualizarea celor doua planuri urbanistice din zona veche a orașului, respectiv „PUZ Zona istorica Brașovul Vechi” și „Centrul istoric - Cetatea Brașovului”, valoarea contractului fiind estimata la 500.000 de lei cu tot cu TVA, iar ofertele vor putea…

- De asemenea, traficul este ingreunat din cauza cetii pe mai multe artere rutiere din judetele Braila, Ialomita si Galati, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 20:15, este semnalata ceata pe autostrada…

- Politistii din Buzau au dat publicitatii poza unui caine dintr-o cunoscuta rasa japoneza, Akita Inu, pe care o patrula de la Ordine Publica l-a gasit sambata in zona din spatele cinematografului Dacia.