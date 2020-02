Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat joi ca a inceput sa verifice in mod sistematic temperatura participantilor la evenimentele la care presedintele Vladimir Putin participa din cauza temerilor legate de raspandirea noului coronavirus, informeaza France Presse.

- Metrou care circula gol, strazi și parcari libere, rafturi fara marfa, totul pare parasit in masile orașe din China, dupa virusul care s-a raspandit cu repeziciune atat la ei in țara, cat și pe alte continente.

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.O pandemie, definita ca o epidemie extinsa pe doua sau mai multe continente, poate avea…

- Intreaga planeta este sub alerta, din cauza așa-zisului coronavirus izbucnit intr-o piața din orașul chinez Wuhan. Opinii sunt de toate felurile, inclusiv din partea lui Dan Negru, care a oferit internetului niște imagini chiar din inima unui loc asemanator cu focarul de infecție.

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus,

- Cel puțin 830 de persoane au fost depistate cu virusul ucigaș din China, numarul morților oficiale au ajuns la 26, majoritatea provenind din localitatea Hubei. Chiar daca nu s-a declarat o urgenta pentru sanatatea publica, isteria se instaleaza in intreaga lume, pe masura ce se anunta mai multe cazuri.…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…