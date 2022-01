Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka a starnit curiozitatea tuturor cu preparatul culinar pe care l-a postat recent pe rețelele de socializare. Ce-i drept, arata foarte bine, astfel ca fanii au vrut sa afle rețeta cat mai repede. Asalatata de numeroase mesaje, actrița a postat pe pagia ei de Instagram rețeta de creveți saganaki!…

- Astazi, 19 ianuarie 2022, pe raza judetului nostru, a fost inregistrat un nou focar activ de COVID-19, la Casa de Asigurari de Sanatate Prahova. Au fost identificați 19 salariați infectați cu virusul Covid-19, ramași in izolare, sub supravegherea medicilor de familie, a informat Prefectura Prahova.…

- Salata de boeuf nu lipsește de pe mesele romanilor de sarbatori. Gospodinele o prepara folosind diferite ingrediente excepționale, iar gustul ii da pe toți pe spate. Cu toate acestea, exista o rețeta care s-a pierdut de foarte mult timp. Nu mulți știu ce alimente erau adaugate in aceasta. Ce rețeta…

- Clatite delicioase pot sa fie pregatite folosind doar 2 ingrediente banale și ieftine! Gospodinele care vor sa incerce un nou fel de mancare o sa se bucure enorm. Rețeta este una simpla, așa ca nimeni nu o sa petreaca prea mult timp in bucatarie, iar rezultatul final este uluitor. Rețeta de clatite.…

- O pisica cu patru urechi a devenit virala pe internet. Felina are și pagina de Instagram, unde utilizatorii o pot vedea in diverse ipostaze. O pisicuța a reușit sa iși gaseasca stapan, dupa ce a ajuns virala pe rețelele sociale pentru ca are doua perechi de urechi. O pisica a devenit senzația internetului…

- In aceasta perioada mediul online este folosit pentru a achiziționa bunuri și servicii apeland la diverse platforme/site-uri on-line specializate in acest sens. In cazul in care planuiți sa efectuați cumparaturi in mediul online, polițiștii fac urmatoarele precizari: Daca efectuați cumparaturi…

- Mediul educațional așteapta cu nerabdare sa afle cum se vor desfașura cursurile dupa vacanța forțata, programata pana vineri. Unele proiecte educaționale, incepute inainte de inchiderea școlilor din cauza evoluției COVID, au continuat și in vacanța, online. Este și cazul cursurilor de robotica de la…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care le explica urmaritorilor ei de ce a ales sa faca niște schimbari atunci cand vine vorba de infațișarea ei.