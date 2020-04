Stiri pe aceeasi tema

- In cartea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti“ (Editura Paideia) gasim reteta celei mai bune prajituri. Regretatul gastronom Radu Anton Roman dezvaluie in cea mai importanta lucrare a gastronomiei romanesti secretele placintei cu branza de vaci.

- Sabin Cornoiu, seful Serviciului Salvamont Gorj, colectioneaza timbre, monede, bancnote, insigne, medalii si alte obiecte vechi de peste 40 ani. De-a lungul timpului a adunat peste 20.000 de piese si a cheltuit o avere pentru achizitionarea acestora....

- Conducerea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca a constatat, in urma anchetei interne desfasurata in cazul cinei cu viermi, ca femeia care a sesizat situatia a folosit un recipient pentru cina care a fost anterior depozitat intr-un sertar cu mere pastrate timp de mai multe zile. Potrivit…

- Prima uniforma de jandarm (soldat) din 1850 va fi expusa la Iasi cu ocazia implinirii a 170 de la de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Pe langa aceasta, alte 14 tinute militare vechi de sute de ani vor fi expuse la Palatul Culturii din Iasi.

- In blocurile vechi de apartamente, racordate la Radet, locuiesc bucureșteni cu venituri minime sau medii pe economie, nu bogați, deoarece cei care și-au permis financiar s-au mutat in blocuri noi sau in Ilfov, este de parere primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a facut declarația in…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza sambata, 15 februarie, intre orele 10.00 – 12.00, la Complexul Expozițional Casa Carții, Expoziția de Semințe Tradiționale, ajunsa la a III-a ediție. La manifestare participa gradinari din toata țara, care vor distribui gratuit celor interesați semințe, butași, plante…

- Doi gorjeni s-au ales cu dosare penale pentru ca au incercat sa fure piese metalice din carierele miniere, pe care urmau sa le vanda la preturi de nimic la centrele de achizitie a fierului vechi. Un barbat de 42 de ani din Motru a fost prins la scurt...

- Doi barbati care lucrau pentru o firma de fier vechi au incercat sa taie un proiectil, care a explodat, potrivit Alba24. Unul dintre ei a murit, iar celalalt a fost ranit.Explozia s-a petrecut in localitatea Pianu de Jos, din judetul Alba, in aceasta dupa-amiaza. Potrivit IPJ Alba, victimele accidentului…