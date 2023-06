Stiri pe aceeasi tema

- Pita de Pecica (județul Arad) a devenit produs de origine protejata, cu Indicație Geografica Protejata (IGP). In prezent, in Pecica exista patru brutarii, dintre care trei prepara painea traditionala.

- Un accident rutier s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, la ieșirea din Arad spre Pecica: un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului, cu o autospeciala de descarcerare. „Accident rutier intre un autoturism și un tren, la trecerea de nivel cu calea…

- Vestul țarii, mai exact județul Arad, are o paine care a fost preferata familiei Ceaușescu: pita facuta dupa o rețeta aparte și coapta pe vatra este unul dintre simbolurile valoroase ale orasului Pecica.

- Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, a declarat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, ca presedintele Klaus Iohannis este foarte respectat pe plan european si ar putea obtine o functie importanta dupa terminarea mandatului prezidential.”Presedintele Klaus Iohannis…

- Doua TIR-uri s-au ciocnit frontal in aceasta seara, pe DN 7, la Pecica. Traficul rutier este blocat pe drumul național, dar se circula pe drumuri adiacente. Pana la aceasta ora nu avem detalii despre eventuale victime. „Accident rutier pe DN 7, la Pecica (AR). In urma unei tamponari frontale intre doua…

- Cazul camerei de supraveghere amplasate de drumari intr-o parcare de pe DN 7, intre Pecica și Nadlac, care a fost furata, prezentat și de noi (vezi aici: https://arad24.net/2023/04/21/video-socant-a-fost-furata-camera-de-supraveghere-montata-de-drumari-intr-o-parcare-dintre-pecica-si-nadlac-pe-dn-7/)…

- ”Mediatizarea nationala a cazului in care un sofer al unui autotren a sustras o camera de supraveghere dintr-o parcare de pe DN 7, judetul Arad, a fost de bun augur si cu final mai degraba neasteptat. Persoana filmata in noaptea de 15/16 aprilie in timp ce demonta camera si-a recunoscut vina, contactand…

- Galați este pe primul loc in țara și pe locul 21 la nivel european in ceea ce privește calitatea aerului. Cluj-Napoca se afla printre primele 300 de orașe la nivel european privind calitatea aerului.