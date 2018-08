Substantele active ale mentei, care confera plantei proprietati calmante, cicatrizante, dezinfectante, sunt prezente in toate partile aeriene ale plantei, dar cu preponderenta in frunze, folosite in obtinerea infuziilor, decocturilor si tincturilor, dar si a altor produse mai putin folosite, cu proprietati terapeutice considerabile. Pasta de menta este unul dintre ele.