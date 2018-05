Cum se prepară muşuroiul cu cacao şi banane Pentru blat, separi albușurile de galbenușuri. Pui albușurile la frigider, iar galbenușurile le lași intr-un bol la temperatura camerei. Cerniși amesteci faina cu praful de copt și cu pudra de cacao. Bați galbenușurile și, in timp ce mixezi, torni cate o lingura de apa clocotita. Mixezi un minut, apoi adaugi zaharul. Continui sa mixezi alte 3-4 minute, pana obții o compoziție pufoasa. Incorporezi amestecul de ingrediente solide. Bați albușurile reci pana devin spuma, le adaugi in aluat, apoi il rastorni intr-o forma rotunda tapetata. Dai tava la cuptorul preincalzit, la 180 °C, 30 deminute. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

