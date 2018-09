Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Sebeș au intervenit astazi, 25 august 2018, in localicatea Strungari pentru stingerea unui incendiu izbucnit dupa ce un arbore a cazut peste liniile de tensiune. „Garda Sebes intervine cu 1 autospeciala si 4 subofiteri pt stingerea unui incediu provocat de un arbore cazut peste…

- 2 mai 2015 Pentru prima aparitie oficiala a Printesei Charlotte, mama sa a purtat o rochie alba cu flori galbene, iar Charlotte a avut o caciulita galben deschis si a fost infasurata intr-o paturica alba. 5 iulie 2015 La botezul Printesei Charlotte, amandoua au stralucit imbracate doar in nuante de…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, la Palatul Culturii, in perioada 2 august – 2 septembrie 2018, expoziția „ALB (alba lume, albe clipe, alb timp)”, semnata de artista Doina Mihailescu din Timișoara. Vernisajul va avea loc joi, 2 august 2018, ora 18.00,…

- Cei care și-au dorit sa deguste ciocolata și sa fie platiți pentru asta sunt in culmea fericirii. Cunoscuta companie Ferrero angajeaza 20 de persoane care sa se mute in orașul montan Alba, din Italia, pentru a deveni degustatori profesioniști de Nutella, bomboane Ferrero-Rocher, Tic-Tac și ciocolata…

- Simbolul dinamovist Cornel Dinu a implinit azi 70 de ani. Adrian Mihalcea, unul dintre elevii sai de la echipa ros-alba, a povestit la ProSport LIVE cum decurgeau sedintele din vestiar, unele in care "Mister" le vorbea cate o ora despre fotbal si istorie.

- Daca esti un fan inrait al clatitelor cu banane si ciocolata noi iti propunem o alternativa delicioasa si anume prajitura cu banane si glazura de ciocolata. Acest desert este potrivit atat pentru petreceri cat si pentru o gustare zilnica delicioasa. Acest preparat este foarte usor de facut si nu necesita…

- Concurenta cu Vitiligo de la Burlacul. A ascuns boala tot timpul sub machiaj! “Aveam nevoie de o ora si jumatate, in fiecare zi, pentru machiaj, in perioada in care eram concurenta emisiunii “Burlacul” din anul 2015. Poate ca pare absurd sa te machiezi atata timp, dar pentru mine era absolut necesar…

- Un preparat usor de realizat si foarte gustos, tortul cu ciocolata alba, kiwi si portocale va fi cu siguranta pe placul celor mici si mari. De ce ingrediente aveti nevoie si cum se prepara acest tort inedit, aflati din materialul de mai jos.