Cum se prepară cele mai comune 3 piftii. Cea de pui, de porc și cea de curcan Incep deja pregatirile pentru masa de sarbatori, iar piftiile sunt unul dintre preparatele de sezon. Iata cum se prepara cele mai comune 3 piftii, de pui, de porc și cea de curcan. Pentru a prepara piftia de pui sau de curcan veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente: 1,5 kg capete si picioare de pui 300 g piept sau pulpa 1 capatana usturoi 2 cepe 2 morcovi 1 albitura (patrunjel pastarnac) 3-4 foi de dafin 10-12 boabe piper sare Cum se prepara cele mai comune 3 piftii. Cea de pui, de porc și cea de curcan Modul de preparare poate fi dificil, insa odata ce ai preparat-o odata, data viitoare va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

