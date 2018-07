Stiri pe aceeasi tema

- Preparatul se regaseste in bucataria romaneasca de cativa zeci de ani, cu influente din gastronomia franceza. Ingredientele de care avem nevoie se numara pe degete, insa e nevoie de atentie la pregatirea sosului si coacerea sufleului la cuptor.

- Gospodinele pregatesc in aceasta perioada borcanele cu dulceata care vor umple camarile la toamna. Va propunem aici o reteta a Sandei Marin, celebra autoare de carti de bucate, cu care sigur nu veti da gres.

- New York Cheesecake Mod de preparare New York CheesecakeSe faramiteaza biscuitii, se pun intr-un castron adaugand untul topit si zaharul si se amesteca pana se formeaza o pasta. Se unge o tava de tort detasabila si se preseaza pasta obtinuta pe fundul tavii. Se acopera cu folie alimentara si…

- GEM DE AFINE – reteta. Cum sa prepari rapid gem de afine . Gemul de afine este delicios si poate sa fie alegerea perfecta pentru un mic dejun ca la mama acasa. Este preferat de cei mici si merge de minune in retetele de prajituri sau alte preparate de patiserie care solicita un gem acrisor. Avantajul…

- Gospodinele pregatesc in aceasta perioada borcanele cu dulceata care vor umple camarile la toamna. Va propunem aici o reteta a Sandei Marin, celebra autoare de carti de bucate, cu care sigur nu veti da gres.

- Considerata „aurul mov” al agriculturii, lavanda este cultivata de mii de ani pentru parfumul sau inconfundabil, dar si pentru calitatile sale medicinale: tonifiante calmante, cicatrizante si antiseptice. Planta este utilizata pe scara larga in fitoterapie, aromoterapie si cosmetica

- Dulceata de capsune este un desert rafinat, plin de savoare, fiind unul dintre preparatele pretioase pe care gospodinele le pregatesc cu pasiune in fiecare an. Reteta de la bunica este pastrata cu sfintenie de cateva generatii in fiecare familie, iar rezultatul este unul spectaculos.

- Dulceața de papadie este un remediu bogat în substanțe cu acțiune antioxidanta, antibacteriana și anti-inflamatorie, aceasta fiind binevenita în tratarea inflamatiilor gâtului, în tuse, bronșita, afectiuni pulmonare, hepatice,