Stiri pe aceeasi tema

- Daca doriti sa va surprindeti placut invitatii cu un desert original si usor de facut, atunci placinta cu gem de capsuni si fistic poate fi o solutie foarte buna. Aflati din materialul de mai jos cum se prepara aceasta placinta inedita.

- Secretul gustului apetisant al ruladei de porc sta in innobilarea carnii cu mai multe condimente si arome, dar la fel de importanta este si sotarea ingredientelor care formeaza compozitia preparatului.

- Preparatul este o combinatie apetisanta de arome, pornind de la carnea de rata si pana la legume si verdeturi. Scortisoara, coaja de portocala si boiaua desavarsesc gustul deosebit al mancarii.

- Pentru pregatirea preparatului avem nevoie de doar cateva ingrediente, acesta putand fi pus la pastrare in borcane si servit in orice perioada a anului. Secretul obtinerii unui gust savuros sta in sotarea legumelor si condimentele folosite.

- Mihai Morar, in varsta de 38 de ani, este unul dintre cei mai apreciati oameni de radio si televiziune din Romania. Daca in spatele micului ecran este mereu glumet, iar la radio aduce zambetele pe buze ascultatorilor prin comentariile pe care le face, atunci cand se afla alaturi de cei mai dragi oameni…

- Pentru ca e piața plina de spanac proaspat, plin de savoare și vitamine, e pacat sa nu profitam de beneficiile lui, așa ca il vom include in cat mai multe preparate, gustoase și sațioase. Incepem cu o delicioasa Rețeta de tarta cu spanac și oua.

- Soleanca este in Republica Moldova si Ucraina ceea ce este pentru noi ciorba de potroace, servita de regula dupa nunti, botezuri sau alte evenimente festive. Secretul gustului sau savuros il da prepararea termica a carnii de vita alaturi de legume.

- Pentru a pastra toti nutrientii, maestrul de arta culinara Nichi Maracine recomanda coacerea sfeclei, si nu fierberea ei. Savoarea salatei este data de o planta cu gust amarui si picant, a carei aroma este deosebita.