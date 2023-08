Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut pe trotuar: Luam decizia cu managerul. Asta rezolva problema?! „Noi am vrut sa facem din acest spital un spital-exemplu din județul Ialomița. (...) Este pacat. Este regretabil așa ceva, e de neinchipuit (despre femeia care a nascut și barbatul care a…

- Solistul trupei rock britanice, The Rolling Stones, iși sarbatorește, miercuri, cea de-a 80-a aniversare. „Baiatul rau al muzicii rock” are planuri mari pentru ziua sa de naștere, pe care o va petrece la Londra.

- Sensy este insarcinata in luna a șasea și mai are puțin pana iși va strange copilul in brațe. Aceasta a inceput sa pregateasca camera in care va sta micuțul și a facut primele achiziții pentru el.

- Claudia Florescu este una dintre cele cinci concurente care au venit sa iși testeze relația cu partenerul la "Insula Iubirii", sezonul 7. Ei bine, astazi, iubita lui Bogdan Cirlan iși sarbatorește ziua de naștere. Cați ani implinește concurenta de la "Insula Iubirii".

- Cunoscuta cantareața de muzica ușoara Anastasia Lazariuc, Artista a Poporului, Cetațean de Onoare a municipiului Chișinau, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Interpreta implinește 70 de ani. Cu aceasta ocazie, Primaria capitalei a venit cu un mesaj. „Multa sanatate, inspirație și noi cantece frumoase,…

- Soția fostului deputat și fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, Corneliu Bichineț, va fi inmormantata astazi. Femeia s-a stins in somn, in apartamentului fiului ei din Bruxelles, iar cei din jur au ramas șocați de vestea tragica și spun ca nu se așteptau. In cele din urma, trupul neinsuflețit…

- S-a aflat care este planul pe care il are Alina Ceușan chiar azi, de ziua ei de naștere, cand implinește o frumoasa varsta. Cea mai buna prietena a ei, Carmen Grebenișan, nu putea sa lipseasca din frumoasele planuri ale influenceriței. Așadar, ce au de gand cele doua sa faca? Alina Ceaușan implinește…

- Președinta Republicii Moldova implinește astazi 51 de ani. Instituția prezidențiala a precizat ca Maia Sandu i-a luat o zi de concediu cu aceasta ocazie. Fostul ei rival de la alegerile prezidențiale din 2020, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare politizat. „Știți cu toate indicațiile, veninul…