Cum se pregătește Rihanna pentru Valentine’s Day Rihanna e gata de Valentine’s Day. Vedeta a pozat pentru noua ei colecție Savage X Fenty și a publicat imaginile pe contul de Instagram. Vedeta din Barbados, in varsta de 31 de ani, continua sa ne ofere totul, cu excepția unui album, desigur. Asta pentru ca Rihanna nu a mai lansat un material discografic din... Read More Post-ul Cum se pregatește Rihanna pentru Valentine’s Day apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

