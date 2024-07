Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Marius Ștefanescu (25 de ani) la FCSB a intrat in linie dreapta. Deși patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, afirma raspicat in urma cu cateva luni faptul ca mutarea nu se va realiza NICIODATA, cele doua parți au batut palma pentru unul dintre cele mai controversate…

- Nord-irlandezul Neil Lennon, noul antrenor al Rapidului, a fost prezent la o emisiune in Scoția, in care a vorbit despre noua sa aventura. In direct la emisiunea „PLZ Soccer - The Football Show”, Neil Lennon a fost invitat sa prefațeze finala Cupei Scoției (Celtic - Rangers 1-0), in calitate de fost…

- Bogdan Lobonț (46 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presa premergatoare derby-ului cu FCSB, ultimul din acest sezon, din play-off-ul Superligii. Indiferent de rezultatul partidei, giuleștenii vor termina pe locul 6. Lobonț nu va mai fi tehnicianul Rapidului dupa terminarea sezonului.…

- Nu doar prima formație a celor de la FC Voluntari a avut probleme in acest sezon fotbalistic, la capatul caruia a retrogradat din Superliga in Liga 2, in urma eșecului de pe teren propriu cu „U” Cluj, 0-1. Garnitura secunda, antrenata de Dinu Todoran, se afla pe ultimul loc in clasamentul din Liga 3…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a reacționat dupa ce Dan Șucu, patronul Rapidului, s-a intalnit cu Mircea Lucescu. Acționarul majoritar al giuleștenilor a anunțat public faptul ca aducerea lui Mircea Lucescu la Rapid reprezinta o prioritate in momentul de fața. Cei doi…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB-ului, noua campioana a Romaniei, a vorbit duminica la palat despre caștigarea campionatului. Acesta a anunțat, in mod surprinzator, faptul ca Dan Șucu, patronul de la Rapid, a fost singurul patron din Romania care l-a felicitat pentru caștigarea campionatului.…

- Ionel Ganea a analizat prima infrangere a lui Bogdan Lobonț pe banca Rapidului, de la Ovidiu, in fața celor de la Farul Constanța, scor final 1-3. Fostul mare internațional, coleg cu „Lobby” la Rapid in sezonul de titlu 1998-1999, considera ca o mare parte din vina o are și interimarul giuleștenilor,…

- Selly, cel mai cunoscut vlogger din Romania, cu 3.500.000 de abonați pe YouTube, l-a propus pe Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, pentru funcția de președinte al Romaniei. Tanarul influencer considera ca Șucu este potrivit pentru prima funcție in ierarhia statului roman, deoarece fondatorul…