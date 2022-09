Cum se pregătește municipalitatea băcăuană pentru deschiderea anului școlar In bugetul din acest an au fost alocate 9 milioane de lei pentru reparații curente, 1,4 milioane de lei pentru achiziția de noi bunuri de necesitat iar pentru incalzire și iluminat am alocat nu mai puțin de 22,4 milioane de lei. „La rectificarea bugetara de luna trecuta, am prevazut alte 3,5 milioane de lei pentru […] Articolul Cum se pregatește municipalitatea bacauana pentru deschiderea anului școlar apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

