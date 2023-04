Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu Printul Louis zambind intr-o roaba impinsa de mama sa, Catherine, a fost facuta publica de familia regala cu prilejul celei de-a cincea aniversari a acestuia, scrie BBC. Fotografiile au fost facute de fotograful Millie Pilkington, și nu de mama lui Louis, Prințesa de Wales, ca pana acum.…

- In ciuda faptului ca prețul nu este niciodata o problema pentru ea, Prințesa de Wales este apreciata pentru ca nu crede ca are nevoie de o ținuta diferita pentru fiecare apariție publica. Un specialist a explicat de ce poarta Kate Middleton aceeași rochie de mai multe ori. De ce poarta Kate Middleton…

- Prințesa de Wales are apariții numai una și una, fiind intotdeauna admirata de fanii sai pentru fizicul de invidiat. Nu oricum a reușit soția Prințului William sa se bucure de o silueta excepționala. Afla in randurile de mai jos ce mananca Kate Middleton in fiecare dimineata. Respecta zilnic o dieta…

- Kate Middleton se bucura de statutul uneia dintre cele mai reputate și titrate prințese din lume, aparițiile sale in public fiind atent observate și studiate de catre milioane de fani din toate colțurile lumii. Prințesa de Wales ar fi incalcat o tradiție regala veche de peste un secol, de dragul familiei…

- Kate Middleton a avut parte de un moment stanjenitor. Prințesa de Wales se afla chiar in timpul unei vizite la un camin de batrani. In momentul in care Kate Midleton a vrut sa iși arate priceperea in bucatarie, aceasta a avut parte de un rezultat mai puțin placut.

- Ovidiu Buta a comentat ținutele pe care vedetele le-au purtat la premiile BAFTA din anul 2023. Cea care a starnit controversele tuturor a fost Kate Middleton, care a repurtat o rochie. Prințesa de Wales nu a scapat de comentariile acide ale stilistului roman internațional.

- Lidia Buble a postat o fotografie emoționanta cu bunicul ei pe rețelele de socializare. Artista a primit mii de aprecieri, dar și comentarii din partea fanilor. Ea este apropiata de familia sa, astfel ca prețuiește foarte mult momentele petrecute alaturi de cei dragi.

- Printesa de Wales si-a lansat, joi, propriul cont de Instagram. Kate Middleton dedica acest cont unei cauze care ii este draga, aceea a dezvoltarii copiilor mici, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…