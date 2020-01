Stiri pe aceeasi tema

- Preparatul este o combinatie apetisanta de arome, pornind de la carnea de rata si pana la legume si verdeturi. Scortisoara, coaja de portocala si boiaua desavarsesc gustul deosebit al mancarii.

- Poli Iași a anunțat azi desparțirea de antrenorul Mihai Teja, 41 de ani, care obținuse un singur un punct in ultimele 8 meciuri (Detalii AICI). Oficialii moldovenilor se mișca repede și deja au inceput sa creioneze lista de posibili antrenori. Potrivit informațiilor GSP.RO, ieșenii au pe lista 5 tehnicieni:…

- Pentru pregatirea preparatului avem nevoie de doar cateva ingrediente, acesta putand fi pus la pastrare in borcane si servit in orice perioada a anului. Secretul obtinerii unui gust savuros sta in sotarea legumelor si condimentele folosite.

- Marius Copil este unul dintre cei doi invitati speciali ai lui Patrick Mouratoglou intr-o tabara de pregatire pentru Australian Open 2020 pe care antrenorul francez al legendarei Serenei Williams spera sa o transforme intr-una traditionala. Unul dintre cei mai promitatori juniori ai Romaniei a fost…

- Cauti sa prepari o reteta de post delicioasa, care sa-ti serveasca drept desert dupa mele copioase servite in familie? Aceasta rulada cu mere si nuca, facuta cu foi de placinta este un adevarat rasfat culinar in zilele in care postesti, pentru ca prepararea sa in varianta de post este posibila daca…

- Soleanca este in Republica Moldova si Ucraina ceea ce este pentru noi ciorba de potroace, servita de regula dupa nunti, botezuri sau alte evenimente festive. Secretul gustului sau savuros il da prepararea termica a carnii de vita alaturi de legume.

- Deputatul Florin Roman a publicat, vineri, o lista cu „primul lot” al pesediștilor care vor fi dați afara din administrație in județul Alba daca vine la putere guvernul Ludovic Orban.„Am spus ca imediat dupa instalarea noului guvern vom face curațenie! Ca vom da afara pesedistii care au transformat…

- Carnatii de Plescoi, al saselea produs recunoscut si protejat la nivel european, nu vor mai fi produsi de orice carmangerie din tara, dupa ce Asociatia producatorilor din Buzau a obtinut exclusivitate in fabricarea lor. Producatorii asociati garanteaza ca preturile raman neschimbate.