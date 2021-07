Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au facut bagajele pentru o noua vacanța romantica! Dupa cea din luxosul Milano, cei doi insuraței au ales de aceasta data litoralul romanesc pentru a se putea relaxa și pentru a petrece clipe minunate unul in compania celuilalt. Aceștia nu au uitat insa de fanii lor…

- In prezent, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, insa deși se lauda cu mii de fani, puțini știu cum s-au cunoscut. Soția prezentatorului de televiziune de la „'Neatza cu Razvan și Dani” s-a gandit sa le faca o surpriza internauților și le-a dezvaluit…

- Florin Ristei și Naomi Hedman formeaza un cuplu de luni de zile. S-au cunoscut la „X Factor”, iar de atunci sunt de nedesparțit. Cei doi au avut o apariție surprinzatoare la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu.Cantarețul nu a mers singur la nunta colegului Dani Oțil din data de 15 mai, ci insoțit…

- Dani Oțil numara lunile pana cand va deveni tatic pentru prima data. Frumoasa lui logodnica Gabriela Prisacariu este insarcinata in cinci luni, iar cele doua vedete iși vor intampina copilul in luna august, in apropierea zilei de naștere a celebrului sau viitor parinte. Ce va face prezentatorul de la…