Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova pregatește un nou Cod al Navigației in conformitate cu standardele internaționale, care va include prevederile legislației UE, precum și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte. INFOTAG informeaza ca documentul, care prezinta perspectivele de dezvoltare a industriei,…

- Dupa doua decenii, taxele și impozitele locale din Brașov se pot achita și la oficiile poștale. Posta Romana anunta ca taxele și impozitele locale din municipiul Brașov si din sase localitati din judet, se pot achita și la oficiile poștale . Luna iunie vine cu vești bune din partea Poștei Romane pentru…

- Programul de lucru al RETIM pentru 24 iunie - Rusalii, Zona 1 și Zona 0 a județului Timiș. Compania RETIM, liderul in gestionarea deșeurilor din județul Timiș, aduce la cunoștința clienților și colaboratorilor sai informații referitoare la programul de lucru pentru data de 24 iunie...

- A fost stabilit țintarul Ligii Zimbrilor, ediția 2024-25, unul care, deocamdata, include doar 13 formații, in condițiile in care nou promovata CSM Alexandria a renunțat la participarea in prima liga. CSM Bacau va avea parte de un debut de foc, deplasarea de la Baia Mare, de pe 31 august, fiind urmata…

- Romania se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de admitere in programul Visa Waiver, sustine ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru.

- FamTAstic Land – Family Festival: Programul evenimentului este acum disponibil! Turda Arena 31 mai – 2 iunie 2024 Iti prezentam programul pentru cele 3 zile magice ale evenimentului FamTAstic Land. Pregateste-te pentru activitați fantastice pentru toata familia, spectacole live și multe surprize! Ti-ai…

- Petrecerea in Epresekert din 2024 are loc duminica, 24 mai, in luminișul de langa Caramidarie, intre orele 12-19. Evenimentul, dedicat familiei, a devenit de la an la an tot mai atractiv, prin programul bogat, pentru toata lumea: copii, adolescenți, adulți și varstnici. Kasza Tamas, inițiatorul, organizatorul…

- Te ținem in suspans și schimbam ora concertelor LIVE. Vrem sa iți oferim și un spectacol de lumini incendiar pe scena cu SUBCARPAȚI! Vei simți la cu totul alt nivel energia și vibrațiile acestui show INCENDIAR‍! Așadar, momentul pregatit de Barbarossa va incepe la ora 18:30, urmat imediat de apariția …