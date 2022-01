Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a amenințat, vineri, țarile occidentale cu "cele mai grave consecințe" daca vor continua sa ignore "ingrijorarile legitime" in ceea ce privește "intarirea militara a SUA și NATO in Ucraina și la frontierele Rusiei", relateaza presa internaționala.

- Tarile occidentale se tem ca Rusia, care a concentrat deja zeci de mii de soldati langa granita sa cu Ucraina, planuieste un nou asalt asupra unei tari pe care a invadat-o deja in 2014.Moscova neaga ca ar avea asemenea intentii si la randul sau solicita garantii ca NATO nu se va extinde catre est si…

- SUA planuiesc o confruntare publica cu Rusia la Consiliul de Securitate al ONU daca presedintele rus intervine militar in Ucraina, in contextul in care au continuat sa-si tina la curent aliatii europeni si din Consiliu asupra activitatilor Rusiei, a declarat sub anonimat un oficial american de rang…

- Dupa discutiile dure dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin cu privire la acumularea de trupe ruse la granita cu Ucraina, ambele parti insista ca spera ca s-ar putea deschide o cale de atenuare a tensiunilor in timpul negocierilor diplomatice stabilite pentru ianuarie.

- Pana in 2026, autoritatile ucrainene intentioneaza sa creeze o noua ramura a trupelor sale - fortele de rachete de coasta, care ar trebui sa fie echipate cu noile rachete Neptune dezvoltate de complexul militar-industrial ucrainean, conform unui comunicat de presa al agentiei Ukrinform, citand o declaratie …

- Pe masura ce cresc tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina, tot mai mulți ucraineni de rând se pregatesc de razboi. Înarmați cu puști și cuțite, unele false, altele reale, ucrainenii participa la antrenamente în stil militar în padurile de la marginea orașelor...Citește…

- Pe masura ce cresc tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina, tot mai mulți ucraineni de rand se pregatesc de razboi. Inarmați cu puști și cuțite false, ucrainenii participa la antrenamente in stil militar in padurile de la marginea orașelor, informeaza Euronews.

- Rusia este un aliat apropiat al Belarus, care este acuzata de UE ca a pus la cale o criza la frontiera sa aducand cu avionul mii de migranti pe care apoi i-a indreptat spre frontiera cu Polonia. Bruxellesul se pregateste sa adopte noi sanctiuni pentru a sanctiona Minskul.Lukasenko a declarat revistei…