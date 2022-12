Cum se pregătesc românii de BLACKOUT 2023. Au dat năvală în magazine şi le cumpără ca pe pâinea caldă Romanii au luat tot mai in serios posibilitatea unui blackout in Romania, in 2023. Una dintre masurile anti-criza energetica este achiziția unui generator electric. Cu toate ca autoritațile au dat asigurari ca posibilitatea unui blackout este destul de mica, romanii par sa ia in serios aceasta amenințare. Tocmai pentru a nu fi prinși descoperiți in […] The post Cum se pregatesc romanii de BLACKOUT 2023. Au dat navala in magazine si le cumpara ca pe painea calda first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

