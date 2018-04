Stiri pe aceeasi tema

- Aroma de cozonaci se simte astazi, peste tot, in satele din Republica Moldova. Pregatirile au inceput de ieri, in Joia Mare, ziua in care gospodinele incing cuptoarele, coc pasca, cozonacii si vopsesc oua.

- Sambata Mare este ultima zi din Saptamana Patimilor, zi in care crestinii ortodocsi praznuiesc ingroparea trupeasca a lui Iisus Hristos. Acestia se roaga si iau parte la slujba de Inviere. Este ultima zi in care oamenii se pregatesc pentru Paste. Se pregatesc mancarurile traditionale si de incheie curatenia.

- Pregatirile de Paște sunt in toi, iar cetațenii pastreaza tradiția varuitului, indiferent de condițiile in care lucreaza. Un barbat nu a fost descurajat de modul in care a fost parcata o mașina și a gasit totuși modalitatea de a varui bordura.

- București, 5 aprilie, 2018: Sarbatorile Pascale din acest an vor aduce beneficii extrasalariale pentru aproape jumatate dintre angajații romani (41,74%), potrivit celui mai recent sondaj eJobs, liderul pieței de recrutare online din Romania. Cei mai mulți dintre aceștia vor primi din partea angajatorilor…

- Nu toti bugetarii isi vor primi lefurile inaintea Sarbatorilor Pascale. Lista institutiilor publice ale caror angajati isi primesc salariile inainte de Paste, mai exact pe 5 aprilie, a fost publicata inca de marti in Monitorul Oficial (MO). Si, din cate a precizat ministrul Finantelor, la Antena 3,…

- De exemplu, tichetele cadou oferite de Paste sunt scutite integral de impozitul pe venit si de contributii sociale, in limita a 150 de lei pentru fiecare angajat si fiecarui copil minor al acestuia. De exemplu, un angajat care are 2 copii minori poate primi de la angajator tichete cadou in…

- Cei doi au stabilit ca fiica lor sa fie crestinata dupa Paste, iar nunta sa fie in toamna. Gabriela Cristea si Tavi Clonda au inceput pregatirile pentru botezul micutei Bella Victoria Margot. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput cu pregatirile si trebuie sa ne ocupam, sa facem invitatii, e frumos.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, joi, referitor la un nou mandat, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, precizand ca nu este in Guvernul Romaniei pe persoana fizica.