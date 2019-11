Cum se pregatesc liderii companiilor din Romania sa performeze intr-un mediu de business turbulent? Pe 27 noiembrie 2019, CEO Conference - Shaping the Future - va reuni la Cluj-Napoca liderii celor mai mari companii din Romania pentru a discuta despre "Slowbalization - Leading in Turbulent times, intr-un eveniment marca Doingbusiness.ro.



In cadrul acestuia, lideri autentici, reprezentanti ai unor brand-uri puternice, executivi din companii care lucreaza in principale domenii ale economiei din Romania - de la finante, banci, asigurari, tehnologie, logistica, pana la automotive si consultanta isi vor expune viziunile si vor cauta solutii pentru o economie care, la nivel global, este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

