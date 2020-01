Cum se pregătesc britanicii să întâmpine divorțul de Uniunea Europeană Ce se schimba pentru români

Divorț cu voie buna în Marea Britanie. Petreceri de strada, jocuri de lumini și promoții la bere în pub-uri vor însoți ieșirea Regatului din Uniunea Europeana. În câteva ore va veni acel moment așteptat de trei ani și jumatate: vineri, 31 ianuarie 2020, la ora 23:00, ora Londrei, britanicii vor spune &"adio&" Uniunii Europene.



La București va fi deja sâmbata, 1 februarie, ora 1:00. Nu toata lumea în Regat va fi însa fericita. Sunt de așteptat și proteste ale celor care se opun Brexitului.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

