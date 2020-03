Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi 322 de cazuri noi de coronavirus, ceea ce duce totalul persoanelor infectate cu Covid-19 la peste 6.000 in Coreea de Sud, cel mai mare numar dupa China, transmite Xonhap, preluata de Agerpres.

- Numai in 24 de ore au murit 27 de italieni, toți cu varste de peste 65 de ani, cu excepția unui barbat care avea doar 50 de ani, dar și alte patologii. 88% din numarul total de persoane infectate se afla in regiunile Lombardia, Emilia Romagna și Veneto. Cei mai mulți raman in Lombardia, unde sunt și…

- Vasile Mogoș (27 de ani, fundaș dreapta) joaca la Cremonese, intr-un oraș din regiunea Lombardia, una dintre cele mai afectate zone de epidemia de coronavirus din Italia, și vorbește despre panica instalata in Peninsula. „Suntem toți preocupați de tot ceea ce se intampla, pentru ca acest coronavirus…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- In acest moment, nu exista niciun caz confirmat de infecție cu coronavirus pe teritoriul județului Bistrița-Nasaud și nici persoane suspecte, care sa necesite instituirea masurii de carantina, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Cu toate acestea, șapte persoane care au venit din Italia…

- In Italia au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu coronavirus, iar doua persoane și-au pierdut viața. Guvernul italian a plasat in carantina, de sambata seara, 11 localitați din regiunile Lombardia și Veneto, pentru a incerca sa tina sub control aceasta epidemie cu noul coronavirus. Ministerul…

- Anunțul Ministerului Afacerilor Externe. MAE a anunțat ca niciun roman nu se afla printre persoanele din Italia infectate cu coronavirus. Autoritațile din Peninsula au luat masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului ucigaș, dupa ce au fost confirmate noi cazuri.

- Astazi a fost constituit un grup de lucru la nivelul Ministerului Sanatații și a fost dispus un prim set de masuri ce vor fi puse in aplicare imediat. Veștile despre noul coronavirus aparut recent in China sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, specialiștii confirmand ca aceste se transmite de la o…