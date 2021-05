Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, anunta ca, de saptamana viitoare, se va putea permite programarea la vaccinare a copiilor de 12 – 15 ani, dupa ce vineri Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat autorizarea serului Pfizer BioNTech pentru aceasta grupa de varsta. Copiii de 12-15 ani vor fi vaccinați la fel ca adulții, […] The post Cum se pot vaccina copiii intre 12 și 15 ani și de ce trebuie s-o faca? Explicațiile dr. Valeriu Gheorghița first appeared on Ziarul National .