Cum se pot trata cei care au coronavirus, acasă? Virgil Musta spune cum ne vindecăm singuri Bolnavii de COVID-19 care au forme asimptomatice sau usoare pot ramane sa se trateze acasa, si nu la spital, unde trebuie sa stea si in izolare timp de 14 zile. In aceasta perioada, ei trebuie sa ia masuri pentru a-si intari imunitatea si sa-si pastreze optimisul, spun medicii. "Am observat ca pacientii care sunt foarte fricosi, anxiosi sau depresivi au o evolutie mai severa a bolii. Eu recomand ca, chiar daca s-au infectat, sa aiba incredere in medicii de familie si in noi, specialistii, si sa nu fie stresati de boala pentru ca in marea majoritate pacientii evolueaza bine", a subliniat doctorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

