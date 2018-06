Cum se pot șterge datele din BIROUL DE CREDIT? Conform informatiilor furnizate de Biroul de Credit, o persoana care prezinta informatii in aceasta baza de date poate obtine de la Participant (creditorul, banca / IFN-ul in cauza) stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, in urmatoarele situatii: datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze (dreptul la opozitie); datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie sterse pentru indeplinirea unei obligatii legale a bancii / IFN-ului. Articolul integral pe FINZOOM… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

