- Perioada propice pregatirii conservelor pentru sezonul rece se apropie de sfarșit. Majoritatea gospodinelor se concentreaza acum pe depozitarea legumelor la congelator. Acestea urmeaza sa fie folosite in diverse mancaruri preparate in timpul lunilor ce urmeaza. Cum se depoziteaza corect ierburile aromatice,…

- Secretul unei salate de roșii delicioase, cu multa zeama, potrivit specialiștilor in bucatarie. Exista un mic truc care se face inainte de a face salata. Ce trebuie sa faci cu roșiile inainte de preparare, vezi in randurile de mai jos. Cum sa faci o salata de roșii delicioasa. De ce ai nevoie Specialiștii…

- Incepand de astazi, 23 august, comuna Sanandrei are un „punct gastronomic local”, proiect prin care se dorește promovarea obiceiurilor gastronomice locale intr-un spațiu cat se poate de atragator. Astfel de puncte, amenajate in ferme sau exploatații familiale, cu bucatarii particulare, constituie un…

- Scopul oricarui gospodar e sa aiba cea mai buna recolta, insa pentru ca legumele și fructele sa se faca, aceștia trebuie sa fertilizeze solul. Unii spun ca cel mai potrivit ingrașamant e reprezentat de humus, dar iata ce se intampla daca stropești roșiile cu drojdie. Vei avea parte de un rezultat uimitor.

- Niciodata nu este prea tarziu sa crezi ca poate da norocul peste tine. A aflat acest lucru pe propria piele și un pensionar, care a dat peste o adevarata comoara in timp ce facea treaba prin gradina. Pensionarul din Hanau, Germania, a gasit in gardul viu de pe proprietatea sa un sac de gunoi plin cu…

- Cu toții știm ca atunci cand vine vorba despre ingrijirea plantelor de apartament sau din gradina, trebuie sa le furnizam nu doar apa, ci și soluțiile necesare pentru a se dezvolta sanatos. Printre acestea se numara și insecticidele. Exista o astfel de soluție care poate fi preparata de oricine, cu…

- De ce sa stropești roșiile din gradina cu lapte. Acest truc este folosit de batranii de la țara. Se știe faptul ca, pentru o dezvoltare armonioasa a tomatelor și pentru un rod bogat, ele au nevoie de o ingrijire aparte. Pentru o producție buna, roșiile au nevoie mai ales de azot, fosfor și potasiu,…

- Maine se da startul, in Timișoara, unui super-maraton de avanpremiere, filme multi-premiate și un cine-concert in cadrul celei de-a 13-a ediții a Caravanei TIFF Unlimited. In perioada 26 – 31 iulie cinefilii vor putea savura, in aer liber, la Gradina de Vara Capitol și in interior, la Cinema Victoria,…