Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, cetațenii vor putea obține bani de la primarie pentru achiziția panourilor solare. Pentru moment, aproximativ 20.000 de dosare sunt analizate și urmeaza sa fie aprobate și cel mai probabil vor fi gata pana la finalul anului. Din cauza…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 4.558 de dosare in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice in timp ce in Programul Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati au fost aprobate 9 dosare in valoare de 4,8 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al AFM, in urma…

- Guvernul a decis in ședința de astazi plafonarea prețului pentru un metru cub de lemn de foc la 400 de lei, masura anunțata in urma cu cateva saptamani. De asemenea, s-a aprobat și o donație de lemn de foc pentru Republica Moldova, o cantitate totala de 130.000 de metri cubi. „Astazi Guvernul va adopta…

- Padurea nu poate deveni o gradina botanica, iar in toata Europa aceasta va trebui sa asigure, dincolo de sechestrarea de carbon sau de protejarea speciilor si a habitatelor, resursa necesara pentru industrie si pentru energie, a afirmat, ieri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a convocat vineri seara o sedinta de analiza privind evolutia situatiei hidrometeorologice, tinand cont de avertizarile emise de Administratia Nationala de Meteorologie si de Institutul National de Hidrologie si

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos a convocat, vineri seara, o ședința de analiza privind evoluția situației hidrometeorologice, dupa avertizarile meteorologice și cele de cod roșu emise de hidrologi privind codul roșu de inundații pe rauri din Gorj si Valcea, anunța mediafax.…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a anunțat vineri, 26 august, ca instituția pe care o conduce propune ca toti cei care vor cumpara cu factura lemn de focsa primeasca un ajutor de 150 lei pentru fiecare metru cub, in limita a maximum 5 mc.”Guvernul acorda deja ajutoare…

- Toate finantarile care vin de la Budapesta catre asociatii sau fundatii maghiare prezente in Romania sunt legale si UDMR nu a folosit niciodata acesti bani pentru activitati politice sau cu scop politic, a declarat, ieri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna…