- Conform Constitutiei SUA, stabilirea datei alegerilor prezidentiale este o atributie a Congresului. Din 1845, data a fost prima marti de dupa prima luni din noiembrie, ceea ce anul acesta inseamna 3 noiembrie. Chiar daca Trump ar declara starea de urgenta din cauza epidemiei de coronavirus, el nu ar…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a referit joi la o posibila amanare a alegerilor prezidentiale; Reuters prezinta unele aspecte legale legate o eventuala punere in practica a ideii, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Calin Popescu Tariceanu face marele anunț: 'Propun semnarea unui…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat amanarea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020 pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza BBC .

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin in care urmeaza sa se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza BBC.

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Rapperul american Kanye West a declarat intr-un interviu publicat miercuri ca nu il mai sprijina pe presedintele Donald Trump si sustine ca s-a inscris in cursa prezidentiala pentru a castiga alegerile din noiembrie, transmite Reuters. West, care a fost pana acum un sustinator activ al…

- Partidul Lege și Justiție (PiS) a ajuns la o înțelegere cu partenerul din coaliția de guvernare pentru a amâna alegerile prezidențiale programate pentru data de 10 mai, urmând ca votul sa se desfașoare prin corespondența, au anunțat miercuri cele doua partide care formeaza executivul,…