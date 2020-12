Cum se poate vedea „marea conjuncție” din Jupiter și Saturn care va avea loc la noapte La solstițiul de iarna din 21 decembrie, Jupiter și Saturn vor parea, vazute de pe Pamant, ca o singura stea stralucitoare, pentru ca orbitele de 12 și 29 de ani ale celor doua planete se aliniaza. Ultima conjuncție dintre ele a avut loc in mai 2000, dar poziția sa pe... The post Cum se poate vedea „marea conjuncție” din Jupiter și Saturn care va avea loc la noapte appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jupiter si Saturn, cele mai mari planete din sistemul solar, se vor afla cel mai aproape una de alta, luni, in timpul "Marii conjunctii", un eveniment astral care va mai avea loc la asemenea proportii in 2080, conform AFP.

- Cele mai mari planete din sistemul nostru solar, Jupiter si Saturn, se vor afla cel mai aproape una de alta, luni, in timpul unei "Mari conjunctii" care nu se va mai petrece la proportii similare pana in 2080, relateaza AFP. Dupa apusul soarelui, cele doua uriase planete gazoase vor aparea…

- Solstitiul de iarna are loc luni, 21 decembrie, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute, pentru Bucuresti. In aceasta seara are loc și alinierea planetelor, cand Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un…

- Pe data de 21 decembrie va avea loc o conjuncție extrem de rara intre Jupiter și Saturn. Cele doua planete vor straluci pe cer și vor parea o stea extrem de luminoasa, de aceea fenomenul este poreclit ”steaua magilor”, asta pentru ca mulți oameni de știința au facut studii și arata in perioada de…

- Alinierea planetelor Jupiter și Saturn, cunoscuta ca „marea conjuncție”, va avea loc in 21 decembrie. Cele doua planete nu au mai fost atat de aproape și de luminoase de 800 de ani. Cum se intampla și cat de rar este fenomenul La solstițiul de iarna din 21 decembrie, Jupiter și Saturn vor parea, vazute…

- „Marea conjuncție” a lui Jupiter și Saturn va avea loc pe 21 decembrie, 2020 – solstițiul de iarna al emisferei nordice. In acel moment, cele doua planete o vor face sa se afle in constelația Capricornus, joasa spre orizontul de sud-vest și separata de doar 0,1 °. Aceasta va fi cea mai apropiata conjuncție…

- Puteți merge chiar de astazi, dupa ora 17.00 sa vedeți stelele. Veți vedea doua planete luminoase care se apropie una de alta. Se intampla o data in viața. Fenomen rar pe cer Noi spunem ca ”se aliniaza planetele”, dar specialiștii numesc acest fenomen rar „Marea conjuncție”. Cele mai mari planete din…

- In noaptea de 21 decembrie 2020 va putea fi observat pe cer un eveniment astronomic deosebit. Specialiștii il numesc și „Marea conjuncție”: cele mai mari planete din Sistemul Solar, Jupiter și Saturn, se vor afla aparent foarte aproape una de cealalta, atat de aproape, incat vor parea un astru dublu.