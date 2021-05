Cum se poate transforma acoperișul blocului în locul unde îți bei cafeaua Bucureștiul este una dintre cele mai poluate capitale europene, dupa cum o demonstreaza și statisticile din ultimul timp. Motivele au fost și sunt des discutate: de la trafi și pana la deșeuri ori taieri de arbori, totul conlucreaza pentru o atmostera din ce in ce mai poluata. De aceea se cauta diverse solții, iar unele dintre ele chiar daca par la prima vedere un pic SF se pot pune in practica. O soluție pe care edilii marilor aglomerari urbane din țarile europene au adoptat-o deja este construirea de terase verzi pe acoperișul blocurilor. La noi, cațiva tineri din București au renunțat sa mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis sesiunea cu privire la atribuirea in administrare a Parcului Natural Vacarești din Capitala, prima arie naturala urbana din Romania și cea mai mare din Europa. Anunțul de lansare a apelului de proiecte de administrare a parcului a fost facut marți de Agenția Naționala pentru Arii Naturale…

- Constanta a numarat anul trecut 89.903 locuri de cazare, mai putine cu 600 fața de anul 2019, dar a fost cea mai vizitata destinatie din Romania, conform INS. In topul național urmeaza Brasovul, cu 28.700, si Bucuresti, cu putin peste 21.800 locuri de cazare. Capacitatea declarata de cazare din judetul…

- Alianța Nord-Atlantica va desfașura, in perioada 20 mai – 22 iunie, exerciții militare „Steadfast Defender 21” cu participarea simultana a pana la 9.000 de militari pe flancul sudic al alianței – in Romania, Ungaria, Bulgaria și Portugalia – odata cu transferul de intariri din Statele Unite ale Americii.…

- In condițiile in care Bucureștiul a ieșit din scenariul roșu iar incidența cazurilor de imbolnaviri Covid – 19 a scazut sub trei la mia de locuitori, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența București a decis ridicarea mai multor restricții. Potrivit celor mai noi date de la DSP, incidența inregistrata…

- Bucurestiul si intreaga Europa aveau nevoie de EURO 2020, a declarat, duminica, viceprimarul general Stelian Bujduveanu, la evenimentul organizat la Arena Nationala cu prilejul aducerii trofeului competitiei in Capitala, potrivit Agerpres. Potrivit viceprimarului, Arena Nationala a fost operationalizata…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca municipiul București nu va intra in carantina doar pe baza indicelui de șase infectari cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori. „Nu doar indicele conduce la aceasta decizie. Specialistii spun foarte clar: sunt mai multi factori, printre care…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 3 martie, ca nu ia in calcul schimbarea pragului privind infectarile cu virusul SARS-CoV-2 in Capitala pentru a permite desfasurarea unor activitati economice, conform propunerilor avansate de reprezentantii HoReCa. „Nu iau in calcul asa ceva. In acest moment,…