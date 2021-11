Cum se poate schimba un contract la Enel. Care este întregul proces Te-ai mutat in casa noua și vrei sa devii titularul contractului existent sau pur și simplu ai nevoie sa schimbi titularul unui contract Enel? Acum poți face totul online! Schimbarea titularului unui contract de furnizare se face in situațiile schimbarii parțiale sau totale a identitații clientului, preluarii prin cumparare, moștenire, donație a unei locuințe sau a unui spațiu deja racordat, fara a fi necesare modificari ale instalației electrice sau de gaze naturale. Primul pas ar fi sa alegi județul locului de consum și oferta potrivita casei tale din opțiunile pe care ți le punem la dispoziție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

